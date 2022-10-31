نجم النصر يمنع قدوم محمد النني !

وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا على ضم اللاعب المصري محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي؛ لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

ولكن يبدو أن تطورًا جديدًا من إدارة النصر قد يؤجل حسم صفقة النني، بعدما ذكرت تقارير أن إدارة أصفر الرياض ترغب في تجديد عقد عبدالمجيد الصليهم لاعب الوسط حتى صيف 2026 المقبل.

بقاء الصليهم

وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب من الإدارة النصراوية الإبقاء على عبدالمجيد الصليهم.

ولعب الصليهم 60 مباراة فقط مع النصر في كل المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

تجديد عقد الصليهم قد يؤجل صفقة انضمام محمد النني صاحب الـ30 عامًا لـ النصر، على غرار صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل التي لم تُستكمل بعد تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

محمد النني

ويغيب النني عن المشاركة مع آرسنال، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فولهام الشهر الماضي، ليبتعد عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، ليحصل مؤخرًا على رخصة التدريب UEFA A، بعدما انتهى من الرخصة B.

ولم يحسم النني موقفه من الرحيل عن آرسنال أو البقاء خلال الفترة المقبلة، ما جذب أنظار الأندية إليه، وقد يُفكر في الموافقة على عرض النصر، وتكرار تجربة تألق الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد.