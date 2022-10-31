نجم النصر يمنع قدوم محمد النني !

تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية
وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا على ضم اللاعب المصري محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي؛ لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.
ولكن يبدو أن تطورًا جديدًا من إدارة النصر قد يؤجل حسم صفقة النني، بعدما ذكرت تقارير أن إدارة أصفر الرياض ترغب في تجديد عقد عبدالمجيد الصليهم لاعب الوسط حتى صيف 2026 المقبل.
وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب من الإدارة النصراوية الإبقاء على عبدالمجيد الصليهم.
ولعب الصليهم 60 مباراة فقط مع النصر في كل المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.
تجديد عقد الصليهم قد يؤجل صفقة انضمام محمد النني صاحب الـ30 عامًا لـ النصر، على غرار صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل التي لم تُستكمل بعد تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.
ويغيب النني عن المشاركة مع آرسنال، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فولهام الشهر الماضي، ليبتعد عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، ليحصل مؤخرًا على رخصة التدريب UEFA A، بعدما انتهى من الرخصة B.
ولم يحسم النني موقفه من الرحيل عن آرسنال أو البقاء خلال الفترة المقبلة، ما جذب أنظار الأندية إليه، وقد يُفكر في الموافقة على عرض النصر، وتكرار تجربة تألق الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد.