Icon

تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا Icon بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا Icon أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب Icon السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء Icon خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس Icon إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الرغبة في تجديد عقده

نجم النصر يمنع قدوم محمد النني !

2022-10-31 الساعة 5:13
نجم النصر يمنع قدوم محمد النني !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا على ضم اللاعب المصري محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي؛ لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

ولكن يبدو أن تطورًا جديدًا من إدارة النصر قد يؤجل حسم صفقة النني، بعدما ذكرت تقارير أن إدارة أصفر الرياض ترغب في تجديد عقد عبدالمجيد الصليهم لاعب الوسط حتى صيف 2026 المقبل.

بقاء الصليهم

وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب من الإدارة النصراوية الإبقاء على عبدالمجيد الصليهم.

ولعب الصليهم 60 مباراة فقط مع النصر في كل المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

تجديد عقد الصليهم قد يؤجل صفقة انضمام محمد النني صاحب الـ30 عامًا لـ النصر، على غرار صفقة الحارس المصري محمد أبو جبل التي لم تُستكمل بعد تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

عبدالمجيد الصليهم
الصليهم

محمد النني

ويغيب النني عن المشاركة مع آرسنال، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مباراة فولهام الشهر الماضي، ليبتعد عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، ليحصل مؤخرًا على رخصة التدريب UEFA A، بعدما انتهى من الرخصة B.

ولم يحسم النني موقفه من الرحيل عن آرسنال أو البقاء خلال الفترة المقبلة، ما جذب أنظار الأندية إليه، وقد يُفكر في الموافقة على عرض النصر، وتكرار تجربة تألق الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مع الاتحاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يؤكد: العلاقات مع السعودية في أفضل...
العالم

زيلينسكي يؤكد: العلاقات مع السعودية في أفضل...

العالم
مهرجان القهوة والشوكولاتة يختتم فعالياته
السعودية اليوم

مهرجان القهوة والشوكولاتة يختتم فعالياته

السعودية اليوم
الأمريكيون يشترون أقراص اليود بسبب بايدن
العالم

الأمريكيون يشترون أقراص اليود بسبب بايدن

العالم
بخاري: حريصون على استقرار لبنان
السعودية اليوم

بخاري: حريصون على استقرار لبنان

السعودية اليوم
الأحمدي: منع الفتاة من رفع الأثقال معلومة...
أخبار المواطن

الأحمدي: منع الفتاة من رفع الأثقال معلومة...

أخبار المواطن
سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين
السعودية اليوم

سلوكيات المدير العصبي تنتقل لأسر الموظفين

السعودية اليوم
إدارة تعليم عنيزة تحتفي بالمعلمين والمعلمات
السعودية اليوم

إدارة تعليم عنيزة تحتفي بالمعلمين والمعلمات

السعودية اليوم
14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية...
السعودية اليوم

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه