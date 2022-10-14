نصائح لمبادرات جميلة بين الزوجين

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التعبير عن الحب والاشتياق بين الزوجين ليست مرتبطة بفترة معينة ؛ بل في كل مراحل العمر والمبادرات الجميلة من الزوج بتجديد الود والحب بكلمات حلوة ورسائل نابعة من القلب ولو كانت قصيرة " أحبك ، أشتقت لك ، فديتك ، استمتع بالجلوس والسفر معك .. "— د. عبدالله السلمان (@abdulaas) October 13, 2022
ولا تستغرب الزوجة وتقول: وش ورا هالكلمات؟