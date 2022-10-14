نصائح لمبادرات جميلة بين الزوجين

مبادرات جميلة

التعبير عن الحب والاشتياق بين الزوجين ليست مرتبطة بفترة معينة ؛ بل في كل مراحل العمر والمبادرات الجميلة من الزوج بتجديد الود والحب بكلمات حلوة ورسائل نابعة من القلب ولو كانت قصيرة " أحبك ، أشتقت لك ، فديتك ، استمتع بالجلوس والسفر معك .. "

ولا تستغرب الزوجة وتقول: وش ورا هالكلمات؟ — د. عبدالله السلمان (@abdulaas) October 13, 2022

وجه الاستشاري الأسري د. عبدالله السلمان نصيحة مهمة للزوج والزوجة لتدوم المحبة والعشرة والسكينة في المنزل. وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “التعبير عن الحب والاشتياق بين الزوجين ليست مرتبطة بفترة معينة؛ بل في كل مراحل العمر”.وأضاف مثالًا على ذلك “المبادرات الجميلة من الزوج بتجديد الود والحب بكلمات حلوة ورسائل نابعة من القلب ولو كانت قصيرة ” أحبك، اشتقت لك، فديتك، استمتع بالجلوس والسفر معك .. “. وختم د. عبدالله السلمان بقوله: “ولا تستغرب الزوجة وتقول: وش ورا هالكلمات؟”.