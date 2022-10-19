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إبلاغ الأهل عن الوجهة

نصيحة قبل التوجه للمناطق البرية

2022-10-19 الساعة 12:02
نصيحة قبل التوجه للمناطق البرية
المواطن - الرياض

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وجّه الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، نصيحة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى المناطق البرية وذلك للحفاظ على سلامتهم.

إبلاغ الأهل:

وقال المدني، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، إنه يجب على الشخص أثناء التوجه للمناطق البرية إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة.

السيول:

وفي وقت سابق جدد المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق. وقالت المديرية: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.  
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