نفاذ دمج ساب للتكافل في ولاء للتأمين

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نفاذ قرار دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني. تفاصيل الإعلان: وقالت ولاء للتأمين التعاوني في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه إشارة إلى إعلانها بتاريخ 22/02/1444هـ (الموافق 18/09/2022م) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين وعدد من القرارات الأخرى المتعلقة بذلك، وانتهاء فترة اعتراض دائني شركة ساب للتكافل دون استلام شركة ساب للتكافل أي اعتراضات من دائني شركة ساب للتكافل. دمج الشركتين: وتابعت أنه تم نفاذ قرار دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين وذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار (20,418,619) سهماً عادياً بقيمة إسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد وتسجّل لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة ساب للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) قبل فترة إفتتاح السوق (التداول) في يوم الأحد بتاريخ 27/03/1444هـ (الموافق 23/10/2022م)، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين المدفوع من 646 مليوناً و397 ألفاً و60 ريالًا إلى 580 مليوناً و853 ألفاً و250 ريالاً. زيادة الأسهم: وزيادة عدد أسهمها من 64 مليوناً و639 ألفاً و706 أسهم عادي إلى 85 مليوناً و58 ألفاً و325 سهماً عادياً مدفوعة بالكامل، وذلك بعد أن استوفى كل من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة ولاء للتأمين بخصوص صفقة الاندماج. تجدر الإشارة إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج (كما تم تعريفه في تعميم المساهمين ومستند العرض). وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.