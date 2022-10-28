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يتوفر في أسماك السردين والسلمون

نقص فيتامين د يرتبط بمخاطر الوفاة المبكرة

2022-10-28 الساعة 2:09
نقص فيتامين د يرتبط بمخاطر الوفاة المبكرة
المواطن - متابعة

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توصلت دراسة أسترالية حديثة إلى علاقة سببية بين نقص فيتامين “د” والوفيات، ودعت نتائجها إلى استراتيجية للصحة العامة تحافظ على مستويات صحية من هذا الفيتامين.

وأجريت الدراسة استنادًا إلى بيانات أكثر من 300 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي البريطاني، وقام الباحثون بتقييم قياسات لفيتامين “د” والبيانات الجينية الأخرى، وتحليل البيانات الخاصة بالوفيات على مدى 14 عامًا من فترة المتابعة.

نتائج الدراسة

ووفقًا لموقع “إنترنال ميديسن”، وجد فريق البحث أن تقديرات نقص الفيتامين تتراوح بين 5% و50% من السكان، وأن ملاحظتهم البحثية تؤكد احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل الجهود للقضاء على نقص فيتامين “د”.

ويمكن الحصول على فيتامين د عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس وليس من وراء زجاج، كما يتوفر الفيتامين في أسماك السردين والسلمون والبيض والحليب والفطر (المشروم)، إلى جانب المكملات.

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