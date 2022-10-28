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يشاركه أيضًا اللاعب بوغبا

نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty 

2022-10-28 الساعة 3:35
نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تم تسريب صور من لعبة الفيديو جيم Call of Duty: Modern Warfare 2، وظهر فيها نجما كرة القدم نيمار وبوغبا بالزي العسكري وهما يحملان السلاح، حيث من المتوقع أن يكونا ضمن الشخصيات القابلة للعب.

وكان العديد من اللاعبين قد اقترحوا هذا من قبل، وعلى ما يبدو فقد استمع مطورو Call Of Duty إلى مطالبهم وفقًا لما تُشير له الصور المسربة.

وتُظهر الصور نيمار وبوغبا وهما يرتديان زيًا عسكريًا رائعًا مصنوعًا من الجلد، ومع ذلك فإنه لا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد وصول لاعبي كرة القدم إلى لعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 أو ما إذا كان هذا التسريب حقيقيًا بالفعل.

موعد صدور اللعبة 

ومع ذلك فإن كلا اللاعبين يشاركان في مباريات كأس العالم هذا العام، حيث من المقرر أن يتنافس اللاعبان مع البرازيل وفرنسا، على التوالي، لذا فإن احتمالية إصدار اللعبة في وقت لاحق من هذا العام في وقت قريب من البطولة الكبرى قد يكون منطقيًا.

وفي الوقت فسه، أوضحت تقارير أخرى أن تلك الشخصيات لن تتاح وقت الإطلاق، وإنما تزامنًا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم في الشهر المقبل.

ميسي قادم إلى Call of Duty

كما اقترح حساب تويتر الذي سرب الصور من البداية The Ghost of Hope، أن ميسي قادم إلى  Modern Warfare 2 أيضًا، وفي الواقع فقد تم الإعلان للتو عن قدومه إلى PUBG Mobile، لذلك إن صحت التسريبات فلن تكون هذه أول لعبة فيديو له.

نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty

مع ذلك لم تعلن الشركة المطورة Activision بعد عن أي لاعب كرة قدم قادم إلى Call of Duty.

نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty

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