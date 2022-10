نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty 

تم تسريب صور من لعبة الفيديو جيم Call of Duty: Modern Warfare 2، وظهر فيها نجما كرة القدم نيمار وبوغبا بالزي العسكري وهما يحملان السلاح، حيث من المتوقع أن يكونا ضمن الشخصيات القابلة للعب.

وكان العديد من اللاعبين قد اقترحوا هذا من قبل، وعلى ما يبدو فقد استمع مطورو Call Of Duty إلى مطالبهم وفقًا لما تُشير له الصور المسربة.

وتُظهر الصور نيمار وبوغبا وهما يرتديان زيًا عسكريًا رائعًا مصنوعًا من الجلد، ومع ذلك فإنه لا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد وصول لاعبي كرة القدم إلى لعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 أو ما إذا كان هذا التسريب حقيقيًا بالفعل.

Pogba and Neymar in the new Call of Duty 🎮 pic.twitter.com/uN4A5mXhQY

— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2022