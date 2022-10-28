نيمار بالزي العسكري في Call Of Duty 

تم تسريب صور من لعبة الفيديو جيم Call of Duty: Modern Warfare 2، وظهر فيها نجما كرة القدم نيمار وبوغبا بالزي العسكري وهما يحملان السلاح، حيث من المتوقع أن يكونا ضمن الشخصيات القابلة للعب.

وكان العديد من اللاعبين قد اقترحوا هذا من قبل، وعلى ما يبدو فقد استمع مطورو Call Of Duty إلى مطالبهم وفقًا لما تُشير له الصور المسربة.

وتُظهر الصور نيمار وبوغبا وهما يرتديان زيًا عسكريًا رائعًا مصنوعًا من الجلد، ومع ذلك فإنه لا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد وصول لاعبي كرة القدم إلى لعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 أو ما إذا كان هذا التسريب حقيقيًا بالفعل.

Pogba and Neymar in the new Call of Duty 🎮 pic.twitter.com/uN4A5mXhQY — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2022

موعد صدور اللعبة

ومع ذلك فإن كلا اللاعبين يشاركان في مباريات كأس العالم هذا العام، حيث من المقرر أن يتنافس اللاعبان مع البرازيل وفرنسا، على التوالي، لذا فإن احتمالية إصدار اللعبة في وقت لاحق من هذا العام في وقت قريب من البطولة الكبرى قد يكون منطقيًا.

وفي الوقت فسه، أوضحت تقارير أخرى أن تلك الشخصيات لن تتاح وقت الإطلاق، وإنما تزامنًا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم في الشهر المقبل.

ميسي قادم إلى Call of Duty

كما اقترح حساب تويتر الذي سرب الصور من البداية The Ghost of Hope، أن ميسي قادم إلى Modern Warfare 2 أيضًا، وفي الواقع فقد تم الإعلان للتو عن قدومه إلى PUBG Mobile، لذلك إن صحت التسريبات فلن تكون هذه أول لعبة فيديو له.

مع ذلك لم تعلن الشركة المطورة Activision بعد عن أي لاعب كرة قدم قادم إلى Call of Duty.