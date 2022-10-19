هدر وفقد الغذاء يهدد الحق بالحياة

تقرير #الشارع_السعودي عن "الهدر الغذائي" وما ينجم عنه من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والبيئي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Q8kisisy8C — قناة السعودية (@saudiatv) October 19, 2022

دون فائدة

الاحتباس الحراري

يمثل الهدر الغذائي على مستوى العالم أزمة كبيرة، ينجم عنه آثار وخيمة على المستويين الاقتصادي والبيئي.في تقرير نشر على قناة السعودية، فإنه عند فقد الطعام أو هدره يحدث فقدان للموارد التي تستخدم في إنتاج الغذاء بما في ذلك المياه والتربة والطاقة والعمل ورأس المال؛ لكونها تذهب هباءً، فضلًا عن ذلك يتسبب التخلص من المواد الغذائية وفقدان الغذاء وهدره في مقالب النفايات إلى انبعاث الغازات الحرارية، ما يسهم في تغير المناخ. وتتسبب عادات وسلوكيات خاطئة في هدر وفقدان الغذاء تكلف نحو 40 مليار ريال سنويًا.يسبب هدر الأغذية سلبًا على الأمن الغذائي وإتاحة الغذاء، ويقدر أن فقد الغذاء وهدره مسؤولان عن 7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي. وهدر الأغذية يمثل اعتداء على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وما يتعلق به من الحصول على القدر الكافي من الطعام والشراب.