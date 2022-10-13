Icon

الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هطول أمطار غزيرة على محايل عسير

2022-10-13 الساعة 9:52
هطول أمطار غزيرة على محايل عسير
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على محايل عسير، مساء اليوم الخميس. وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار الخير على محايل عسير، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد
الرياضة العالمية

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد

الرياضة العالمية
موعد مباراة السعودية والإكوادور
الرياضة

موعد مباراة السعودية والإكوادور

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج

حصاد اليوم
خرائط U Maps في معرض جدة العقاري
السعودية اليوم

خرائط U Maps في معرض جدة العقاري

السعودية اليوم
20 % من السعوديين مدخنون
السعودية اليوم

20 % من السعوديين مدخنون

السعودية اليوم
التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين
السعودية اليوم

التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين

السعودية اليوم
السحب الركامية تعود غدًا
السعودية اليوم

السحب الركامية تعود غدًا

السعودية اليوم
تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة
تكنولوجيا

تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه