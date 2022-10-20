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ندرس فرض عقوبات على روسيا وإيران

واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة

2022-10-20 الساعة 10:55
واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة
المواطن - متابعة

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن “ابتعدت” عن العودة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ولا تركز اهتمامها عليه حاليًا.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: “بصراحة، فإن الاتفاق النووي لا يتصدر اهتمامنا حاليًا”.

الاتفاق النووي مع إيران

وتابع: “ابتعدنا كثيرًا عن إيران فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي، ولذلك نحن لا نركز عليها، وكانت عندهم مطالب تتخطى حدود ما يجب أن يشمله الاتفاق النووي، ونحن لا نركز على الأعمال الدبلوماسية بهذا الشأن”.

عقوبات جديدة

وأضاف أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.

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