واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن “ابتعدت” عن العودة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ولا تركز اهتمامها عليه حاليًا.
وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: “بصراحة، فإن الاتفاق النووي لا يتصدر اهتمامنا حاليًا”.
وتابع: “ابتعدنا كثيرًا عن إيران فيما يخص العودة إلى الاتفاق النووي، ولذلك نحن لا نركز عليها، وكانت عندهم مطالب تتخطى حدود ما يجب أن يشمله الاتفاق النووي، ونحن لا نركز على الأعمال الدبلوماسية بهذا الشأن”.
وأضاف أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.