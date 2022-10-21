وزير الرياضة لـ الإعلام الرياضي: لا تضغطوا لاعبي الأخضر

أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أنه واثق تمامًا من قدرة لاعبي المنتخب السعودي على تقديم نتائج طيبة في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتحدث وزير الرياضة لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “ثقتنا باللاعبين والجهاز الفني للمنافسة بقوة بالمونديال كبيرة، وأطلب من الإعلام تخفيف الضغط على لاعبين المنتخب لكي لا يتشتتون”.

مجموعة الأخضر

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات مونديال قطر مع منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.

وفي سياق آخر، يترقب جمهور الكرة السعودي، مباراة منتخب السعودية ومقدونيا التي تنطلق غدًا في إطار لقاء ودي، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق المباراة بين منتخبي السعودية ومقدونيا الشمالية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة عبر قناة SSC.

التشكيل المتوقع للأخضر سيكون مكونًا من: “محمد العويس بحراسة المرمى، أحمد بامسعود، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان”.