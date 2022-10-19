وزير الصناعة: الإستراتيجية الجديدة سترفع الصادرات غير النفطية 50%

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن إستراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.
وقال بندر الخريف، خلال مؤتمر وزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة: ”هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميًّا”.
فيديو | وزير الصناعة بندر الخريف: هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميا #الإخبارية pic.twitter.com/qExYySKSjL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022
وأضاف وزير الصناعة، أن كل هدف في الإستراتيجية بني على دراسات تفصيلية.
ولفت بندر الخريف، إلى الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء إستراتيجية الصناعة.
وتابع أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ستلامس كل فرد من أفراد المجتمع.. وتهم الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل النوعية والإبداع.
فيديو | وزير الصناعة بندر الخريف: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستلامس كل فرد من أفراد المجتمع.. وتهم الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل النوعية والإبداع #الإخبارية pic.twitter.com/lEgTrX0m4K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022