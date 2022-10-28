وظائف شاغرة للجنسين في جامعة نجران

أعلنت جامعة نجران حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بنظام عقود التعاون للفصلين الثاني والثالث من العام الجامعي الجاري 1444هـ لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات “التمريض بنجران للرجال، واللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بمحافظة شرورة للرجال والنساء”.

وظائف جامعة نجران

وحددت الجامعة يوم الأحد المقبل موعداً لاستقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected]، للمتقدمين على تخصص التمريض، وللمتقدمين على تخصص اللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

شروط عامة

واشترطت جامعة نجران أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها وأن لا يقل تقديره عن جيد جدا مع إحضار معادلة الشهادة، إضافةً إلى شهادة تصنيف الهيئة السعودية لتخصص التمريض سارية المفعول، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وكذلك تحقيق المتقدم لشروط الكلية، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصلين دراسيين، داعيةً المتقدمين إلى إرفاق صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصورة معتمدة من معادلة الشهادة الخارجية، إضافةً إلى صورة الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية، وكذلك مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.