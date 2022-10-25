ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول
أُعلنت في تونس، وفاة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ (81 عامًا) صباح اليوم بأحد مستشفيات العاصمة الذي يقيم به منذ فترة.
وتولى الفقيد منصب مفتي الجمهورية منذ يناير 2016 ، وسبق له أن تولى المنصب نفسه من شهر نوفمبر 2008 حتى شهر يوليو 2013.
وولد مفتي تونس يوم 17 أبريل 1941، وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.
وتولى الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006، كما شغل منصب وزارة الشؤون الدينية سنة 2015.