أُعلنت في تونس، وفاة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ (81 عامًا) صباح اليوم بأحد مستشفيات العاصمة الذي يقيم به منذ فترة.

منصب مفتي الجمهورية:

وتولى الفقيد منصب مفتي الجمهورية منذ يناير 2016 ، وسبق له أن تولى المنصب نفسه من شهر نوفمبر 2008 حتى شهر يوليو 2013.

معلومات عنه:

وولد مفتي تونس يوم 17 أبريل 1941، وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.

وتولى الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006، كما شغل منصب وزارة الشؤون الدينية سنة 2015.