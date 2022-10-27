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على طريق أوتوستراد الزرقاء - المفرق

وفاة وإصابة 37 في انقلاب حافلة جامعية بالأردن

2022-10-27 الساعة 1:42
وفاة وإصابة 37 في انقلاب حافلة جامعية بالأردن
المواطن - متابعة

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شهدت محافظة الزرقاء شمالي العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس الأربعاء، حادثة مروعة بعد أن لقي 3 طلبة مصرعهم وأصيب 34 شخصًا إثر تدهور حافلة نقل طلبة تابعة لجامعة الزرقاء الخاصة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء- المفرق.

الإسعاف يباشر الحادث

وأضاف في بيان: “تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث”.

من جهته، قرر رئيس جامعة الزرقاء إعلان الحداد في الجامعة على من أسماهم بـ”شهداء العلم” الذين وافتهم المنية إثر الحادث.

ونشرت الجامعة أسماء الطلبة المتوفين على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، وهم عبدالرحمن أسعد دواسه من كلية الإعلام، وأية مهند حسني ياسين من كلية الاقتصاد، ووعد محمود يحيى صالح من كلية الصيدلة.

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