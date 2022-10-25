ولي العهد البحريني يصل الرياض

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وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين , والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.