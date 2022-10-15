يورجن كلوب يحذر مانشستر سيتي

تعليق كلوب

توجه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بتحذير إلى مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الإنجليزي غدًا الأحد. وقال كلوب عن مواجهة السيتي: “سجلنا الأخير ضد مانشستر سيتي لن يمنحنا أي نوع من الراحة، لم أكن على دراية بأننا لم نخسر آخر 4 مباريات ضدهم، لا أعتقد أبدًا أنه بإمكانك معرفة كيف ستسير المباراة ضدهم ونعلم دائمًا أنها أصعب مباراة يمكنك أن تلعبها في كرة القدم”.وأضاف كلوب: “لكنني دائمًا ما أستمتع بتحضير الفريق لهذه المباراة، لا يوجد ضمان للفوز لكن هُنالك احتمال، وهذا الأمر يجب أن يكون كافيًا لنا”.وتابع: “الفوز سوف يساعدنا من ناحية النقاط، لقد خسرنا ما يكفي من النقاط؛ لذا علينا التأكد من حصولنا على بعض النقاط، نعلم أن المباراة ستكون صعبة لكن ليس لدينا مشكلة ولدينا الأنفيلد وراءنا لذلك دعونا نأمل أن نتمكن من استغلاله”. ويستعد مان سيتي لمواجهة غريمه ليفربول الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي. ويتواجد نادي مانشستر سيتي حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.