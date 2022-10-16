184 كجم حجم الهدر الغذائي للفرد بالمملكة

حجم الهدر

ظاهرة خطيرة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين، إلى الحد من الإهدار في الطعام، وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي تحييه الدول اليوم الأحد.وقالت البيئة في إنفوجراف صادر عنها إن حجم مساهمة الفرد في الفقد والهدر الغذائي بالمملكة يبلغ 184 كجم في السنة، داعية المواطنين إلى الحفاظ على ما يتبقى منهم من طعام بالقول “الباقي من غذائك حياة لغيرك”. وأشارت البيئة في إنفوجراف آخر، إلى أن هناك 828 مليون جائع حول العالم، لافتة إلى أنه يمكن إطعامهم بحفظ ربع الكميات المهدرة من الطعام.واستنكر عدد من المغردين، في وقت سابق، ظاهرة هدر الطعام والأغذية داخل المطاعم، والتي تعد من العادات السيئة والتي تؤثر بشكل خطير وسلبي مستقبلًا. وأكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن هذا الأمر يغضب الله مستنكرًا شحن صحون الأكل بالكثير من الطعام وأكل جزء فقط منها وترك الباقي يُلقى كمخلفات. وأضاف الخضيري “اتق الله لا تأمن مكره! ما دمت مسرفًا ومستهترًا بالنعم!.. خذ على قدر حاجتك (حتى لو كان فندقًا أو قيمة وجبتك مدفوعة! فلا تعرض نفسك لغضب الله).