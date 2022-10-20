Icon

مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حالات حددها النظام

20 ألف ريال غرامة نشر محتوى الكاميرات الأمنية

2022-10-07 الساعة 8:02
20 ألف ريال غرامة نشر محتوى الكاميرات الأمنية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد المحلل الأمني اللواء الدكتور بركة الحوشان، أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعزز الأمن؛ كونه يحتفظ بتسجيلات معينة عند ارتكاب الحوادث، كما أنه يزيد من مرتبة المملكة بين دول العالم وفق جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه يدخل في إطار مفهوم المدن الذكية والتعزيز.

الالتزام بتركيب الكاميرات:

ولفت الحوشان، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، أن على الجهات الحكومية والخاصة وفق هذا النظام الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة قبل انتهاء المدة المحددة وهي 160 يومًا، ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفًا للنظام ويتم معاقبة المحلات التجارية والمحلات بشكل عام والشركات والوزارات والمؤسسات العامة. وبشأن تطبيق غرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر محتوى التسجيلات، قال: “إن هناك ضوابط لاستخدام محتويات الكاميرات الأمنية التي توجد في المحلات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نشر محتوى التسجيلات إلى في حالات حددها النظام وأخضعها لنظام الأمن والأوامر القضائية في المحاكم، خاصة في الأماكن الخاصة مثل غرف العمليات وصالونات التجميل أو الأماكن الخاصة التي يتمتع فيها الفرد بالخصوصية.

حماية الأفراد:

وكان مركز العمليات الأمنية أكد أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

اشتراط الترخيص:

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز
العالم

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز

العالم
لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...
السعودية اليوم

لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي
السعودية اليوم

الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي

السعودية اليوم
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
السعودية اليوم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

السعودية اليوم
منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف
الرياضة

منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف

الرياضة
لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

الرياضة
شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...
السعودية اليوم

شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...

السعودية اليوم
إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء
حصاد اليوم

إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه