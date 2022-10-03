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3 استفسارات تشغل مستفيدي حساب المواطن

2022-10-20 الساعة 9:51
3 استفسارات تشغل مستفيدي حساب المواطن
المواطن - الرياض

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شغل العديد من الأسئلة مستفيدي حساب المواطن، ومنها تقديم الاعتراض، وتفاصيل حالة الأهلية وكذلك الإفصاح عن العوائد العقارية الملغاة.

الاعتراض:

وقال حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، اليوم الخميس، إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

غير مؤهل:

ولفت البرنامج إلى أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق المستندات أن وجدت).

العوائد العقارية:

كما نوه إلى أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية فلا بد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل) ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (العوائد العقارية)، وفي حال عدم وجود عوائد مالية من الأصول العقارية سيقوم البرنامج بالتحقق من صحة بياناتك مع الجهات ذات العلاقة.

تحديث حساب المواطن

وفي وقت سابق دعا البرنامج المستفيدين إلى تحديث البيانات والإفصاح عن الدخول الحقيقية وإرفاق كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

دعم حساب المواطن

وفي وقت سابق،أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

تفاصيل حساب المواطن

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيراً بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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