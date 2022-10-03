3 مباريات السبت بالجولة الـ8 لـ دوري روشن

تُفتتح مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين السبت المقبل بإقامة 3 مباريات، قبل فترة التوقف الدولي.
اللقاء الأول بين الهلال والطائي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
اللقاء الثاني بين فريقي الشباب والخليج في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثالثة بين فريقي الفتح والرائد في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.
ترتيب دوري روشن:
حافظ الشباب على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة، فيما تقدم النصر إلى المركز الثاني.
وجاء ترتيب الدوري، بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، بالتساوي مع الطائي.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خامسًا برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق بـ9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والرائد، يليه الوحدة بـ7 نقاط، متساويًا مع أبها.
ويتواجد العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ثم الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.