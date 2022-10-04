4 توجهات إستراتيجية لجامعة PNU

أعادت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن PNU، نشر الخطة الإستراتيجية لها لعام 2025 والتي تقوم على 4 توجهات رئيسية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

توجهات PNU

وذكرت الجامعة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن التوجهات الـ4 الرئيسية لخطة PNU تمثلت في (مخرجات تنافسية، امرأة ممكنة، مجتمع صحي، تقنيات مبتكرة) كقاعدة إستراتيجية للخطة.

وحول التوجه الأول (مخرجات تنافسية)، فتهدف جامعة الأميرة نورة إلى تقديم تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وقيم، وتعمل على إنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلمية والعملية.

أما التوجه الثاني (امرأة ممكنة)، فيعد تمكين المرأة تمكينًا للمجتمع، وهو كذلك تمكين لاقتصاد الوطن الذي استثمر الكثير في تعليم وتأهيل المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية.

مجتمع صحي

وحول التوجه الثالث بشأن (المجتمع الصحي)، فتحرص جامعة الأميرة نورة على جعل المجتمع الصحي أحد أهم التوجهات الإستراتيجية، وذلك من خلال 5 كليات صحية حديثة ورائدة ومركز محاكاة متميز هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط و3 مراكز رياضية ملاعب بمواصفات أولمبية.

أما التوجه الرابع (تقنيات مبتكرة)، فللمملكة ميزة تنافسية عالية في التقنية تميزت بها عن التوجه العالمي، وهو أن نسبة النساء من خريجات تخصصات الحاسب الآلي تفوق نسبة الرجال (54% نساء مقابل 46% رجال لعام 2019)، ولهذا استشعرت الجامعة أهمية تعزيز نقطة القوة هذه والبناء عليها، ووضعت الابتكار في التقنية توجهًا إستراتيجيًّا لها من خلال كليات الجامعة خاصة كلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية الهندسة.