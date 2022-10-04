4 خرائط للطقس: أمطار وبرد وغبار

رسوم بيانية:

رياح البوارح:

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، خريطة جوية عن علاقة الطقس في المملكة بالرحلات والمناسبات.وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر ووفق الرسوم البيانية، بعض المعلومات المناخية العامة؛ إن موسم العواصف الغبارية عادة يبدأ من شهر مارس حتى شهر مايو.وأضاف: موسم العواصف الغبارية الصيفية “رياح البوارح” من يونيو حتى يوليو في النصف الشرقي من السعودية، وموسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية حتى منتصف أغسطس. وتابع: “موعد البرد الشديد والمتوسط في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، وموسم الأمطار يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو”.