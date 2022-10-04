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وأشارت خلال حديثها عبر برنامج صباح السعودية، أن العلاقة بين الزوجين شرعها الله لمساعدة الطرفين أحدهما الآخر وفهم احتياجاتهما، وأنها ليست علاقة عابرة أو مجرد صداقة. ولفتت “العتيبي”، أن هناك 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق ولكن لا تدل على النهاية لكنها بمثابة جرس إنذار وهي: الطلاق الصامت، والطلاق اللفظي، والطلاق الأسري، بالإضافة إلى الطلاق المجتمعي.
#صباح_السعودية | 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق.. الأخصائية الإجتماعية تغريد العتيبي توضحها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/OEqOMUeNET— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 3, 2022