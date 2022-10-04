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بمثابة جرس إنذار

4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق

2022-10-03 الساعة 3:54
4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق
المواطن - الرياض

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أكدت الأخصائية الاجتماعية، تغريد العتيبي، أن الزوجين يجب أن يكون لديهما وعي كاف ومدركين أن الزواج ميثاق غليظ وعلاقة مقدسة. وأشارت خلال حديثها عبر برنامج صباح السعودية، أن العلاقة بين الزوجين شرعها الله لمساعدة الطرفين أحدهما الآخر وفهم احتياجاتهما، وأنها ليست علاقة عابرة أو مجرد صداقة. ولفتت “العتيبي”، أن هناك 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق ولكن لا تدل على النهاية لكنها بمثابة جرس إنذار وهي: الطلاق الصامت، والطلاق اللفظي، والطلاق الأسري، بالإضافة إلى الطلاق المجتمعي.
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