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5 تغييرات جسدية تدل على مشاكل القلب

2022-10-07 الساعة 6:33
5 تغييرات جسدية تدل على مشاكل القلب
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يدرك أغلب الأشخاص أن هناك مشكلة في القلب عندما يعانون من نوبة قلبية، لكن ينبه الأطباء إلى أن هناك عدة تغييرات في الجسد تنبئك بأن عضلة القلب في خطر قبل حدوث أي شيء. ويمكن لهذه العلامات التحذيرية أن تحدث فرقًا كبيرًا من خلال الانتباه إلى المشكلة قبل وقوعها وبالتالي رعاية القلب بشكل أفضل، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- تجاعيد الأذن القطرية:

تبدأ التجاعيد القطرية بالظهور على شحمة الأذن عند الكبر، وتتضح أكثر وأكثر مع تقدم العمر، وتُعرف باسم علامة فرانك، التي سميت على اسم ساندرز ت. فرانك، الطبيب الأمريكي الذي وصف العلامة لأول مرة في رسالة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine في عام 1973. وفي هذه الدراسة وجد أن العديد من مرضى الذبحة الصدرية ظهرت لديهم هذه العلامة، ومع تطور الزمن، أكد العديد والعديد من الأطباء حول العالم هذا الأمر، ولا يزال السبب الطبي المؤكد وراء ذلك غير معلوم. 6 تغييرات جسدية تدل على خطر بـ القلب

2- نتوءات صفراء:

ربما تظهر نتوءات صفراء دهنية على المرفقين أو الركبتين أو الأرداف أو الجفون، وفي حين أنها النتوءات نفسها غير ضارة، لكنها يمكن أن تكون علامة على مشاكل في القلب. ويشيع ظهورها في الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي، حيث يعاني المصابون من مستويات عالية بشكل استثنائي من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار. 6 تغييرات جسدية تدل على خطر بـ القلب

3- تعجر الأصابع:

تعجر الأصابع أو الأظافر هي علامة على حدوث أمر خاطئ في القلب، حيث تتضخم أطراف الأصابع وتصبح الأظافر منحنية للغاية من الأمام إلى الخلف. وسبب حدوث هذا التغيير هو أن الدم لا يصل إلى الأصابع بشكل صحيح، وهنا تبدأ الخلايا في إنتاج بطانة للأوعية الدموية في محاولة لتصحيح المشكلة، فتظهر على هذا الشكل. 6 تغييرات جسدية تدل على خطر بـ القلب

4- صحة الفم دلالة على صحة القلب:

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن حالة صحة الفم يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا جيدًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ووجدت العديد من الدراسات أن فقدان الأسنان وأمراض اللثة هي من علامات أمراض القلب؛ وذلك لأن الفم مليء بالبكتيريا سواء كانت جيدة أو سيئة. وفي الحالة التي يكون فيها الشخص يعاني من ضعف صحة الأسنان، فإنه يزيد من خطر دخول البكتيريا السيئة إلى مجرى الدم من الفم والتسبب في التهاب الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر هذا النوع من الضرر سلبًا على صمامات القلب. 5 تغييرات جسدية تدل على مشاكل القلب - المواطن

5- ازرقاق الشفاه:

تميل الشفاه بشكل عام إلى اللون الأحمر، ولكن يمكن أيضًا أن تأخذ لونًا مزرقًّا عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وذلك لأن نظام القلب والأوعية الدموية غير قادر على توصيل الدم الغني بالأكسجين في المنطقة. ولفت الموقع الطبي إلى أنه يمكن أن يكون غالبية الأعراض المذكورة في هذه القائمة لها سبب حميد، لكن من الأجدر الحصول على رأي الطبيب.
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