حامد إسماعيليون أمل الإيرانيين في ثورتهم

مع تصاعد الاحتجاجات الإيرانية، برزت شخصية حامد إسماعيليون المسرح السياسي المعارض للنظام الإيراني، بسبب فقدانه أسرته في إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية التي كانت متجهة من طهران إلى كييف قبل سنوات.

من هو؟

حامد إسماعيليون هو المتحدث باسم “جمعية أسر ضحايا الرحلة PS752” ، نظم مظاهرات على مستوى إيران، وبالتزامن في أكثر من 150 مدينة حول العالم أبرزها في برلين بألمانيا.

وهو من مواليد 12 مارس 1977 في مدينة كرمانشاه إلا أن أصله من مدينة أراك، وهو ناشط سياسي وطبيب أسنان وروائي. ويعد من الجيل الجديد لكتاب الأدب الفارسي وحاز على جائزة دكتور جلشيري عن كتابين هما “الزعتر ليس جميلا” و”الدكتور داتيس”.

وهاجر إسماعيليون إلى كندا مع عائلته في عام 2010 ويعيش الآن في مدينة ريتشموندهيل الكندية.

شخصية سياسية

وبعد بروزه كشخصية سياسية، فقد ذكر موقع “إيران واير” أن عددًا من النشطاء السياسيين داخل إيران أصدروا أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بيانًا أكدوا فيه على ضرورة دعم حامد إسماعيليون وأثاروا سؤال كيف يمكن لإسماعيليون وأنشطته أن تساعد الرؤية حول مستقبل إيران.

وأشار هؤلاء النشطاء السياسيون في بيانهم إلى أن: حامد إسماعيليون، كشخصية مقبولة هذه الأيام، لديه القدرة والإمكانية على لعب دور مركزي ولهذا السبب يجب الدفاع عنه والوقوف إلى جانبه.