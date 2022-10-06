Man utd يداوي جراحه المحلية في الدوري الأوروبي

داوى فريق Man utd الإنجليزي جراحه محليًا بالفوز على نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.
الفريق القبرصي كان المبادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب كريم أنصاري بالدقيقة الـ34.
Man utd يعود
وفي الشوط الثاني، دخل البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد ليُحرز هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ53.
مانشستر يونايتد لم يتوقف عن محاولات تسجيل الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الـ63.
وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة إحراز الهدف الثالث لليونايتد بالدقيقة الـ78 بعدما اصطدمت كرته بالعارضة.
ونجح راشفورد في إحراز ثاني أهدافه والثالث لـ Man utd بالدقيقة الـ85 بعد تمريرة متقنة من كريستيانو رونالدو.
ثم قلص فريق أومونيا الفارق، محرزًا هدفه الثاني عبر اللاعب نيكولاس باتايوتو بالدقيقة الـ87.
وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 6 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد فريق أومونيا القبرصي عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.
وقبل مواجهة فريق أومونيا، كان فريق مانشستر يونايتد خسر أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ظهر الأحد الماضي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف.