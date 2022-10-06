Icon

بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد الفوز على فريق أومونيا القبرصي

Man utd يداوي جراحه المحلية في الدوري الأوروبي

2022-10-06 الساعة 10:59
Man utd يداوي جراحه المحلية في الدوري الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

داوى فريق Man utd الإنجليزي جراحه محليًا بالفوز على نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. الفريق القبرصي كان المبادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب كريم أنصاري بالدقيقة الـ34.

Man utd يعود

وفي الشوط الثاني، دخل البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد ليُحرز هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ53. مانشستر يونايتد لم يتوقف عن محاولات تسجيل الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الـ63. Man utd - مانشستر يونايتد ضد أومونيا القبرصي وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة إحراز الهدف الثالث لليونايتد بالدقيقة الـ78 بعدما اصطدمت كرته بالعارضة. ونجح راشفورد في إحراز ثاني أهدافه والثالث لـ Man utd بالدقيقة الـ85 بعد تمريرة متقنة من كريستيانو رونالدو. ثم قلص فريق أومونيا الفارق، محرزًا هدفه الثاني عبر اللاعب نيكولاس باتايوتو بالدقيقة الـ87. Man utd - مانشستر يونايتد ضد أومونيا القبرصي وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 6 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد فريق أومونيا القبرصي عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة. وقبل مواجهة فريق أومونيا، كان فريق مانشستر يونايتد خسر أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ظهر الأحد الماضي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف. Man utd - مانشستر يونايتد ضد أومونيا القبرصي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه