أبرز القنوات الناقلة لمواجهة السعودية والأرجنتين

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
يستضيف ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.
القنوات الناقلة مباراة السعودية اليوم (Alkass extra one HD بتعليق خليل البلوشي – Alkass extra Two HD بتعليق مشاري القرني – bein sports max HD 1 بتعليق حسن العبدروس، وbeIN Sports HD 3 Max).
ووفقاً لإعلان قنوات بي ان سبورت عبر موقعها الرسمي “جدول البث”، فسوف يتم نقل مباراتي السعودية وتونس مجاناً على قناتها المفتوحة bein sports HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 6 وسهيل سات.
اصطفت الجماهير السعودية، اليوم الثلاثاء، داخل مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة المرتقبة اليوم ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.
ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيدًا من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.
يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.
وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.
وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.