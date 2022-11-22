أبرز القنوات الناقلة لمواجهة السعودية والأرجنتين

يستضيف ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.

أبرز القنوات الناقلة

القنوات الناقلة مباراة السعودية اليوم (Alkass extra one HD بتعليق خليل البلوشي – Alkass extra Two HD بتعليق مشاري القرني – bein sports max HD 1 بتعليق حسن العبدروس، وbeIN Sports HD 3 Max).

ووفقاً لإعلان قنوات بي ان سبورت عبر موقعها الرسمي “جدول البث”، فسوف يتم نقل مباراتي السعودية وتونس مجاناً على قناتها المفتوحة bein sports HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 6 وسهيل سات.

حضور جماهيري

اصطفت الجماهير السعودية، اليوم الثلاثاء، داخل مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في المباراة المرتقبة اليوم ضمن مواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.

ورغم قوة الأرجنتين، إلا أن الجماهير العربية تنتظر أداءً جيدًا من المنتخب السعودي ضد أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي.

تاريخ المواجهات

يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.