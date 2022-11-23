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بعد مشاركته أمام كرواتيا

أبو تريكة: حمدالله بطيء

2022-11-23 الساعة 5:22
أبو تريكة: حمدالله بطيء
المواطن - الرياض

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أكد اللاعب المصري محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري السابق على أن منتخب المغرب لم ينجح في الاستفادة من قدرات اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في لقاء كرواتيا

وكان نجم نادي الاتحاد شارك لدقائق قليلة في مباراة كرواتيا في كأس العالم 2022، حيث انتهت بالتعادل السلبي.

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حمدالله بطيء

وقال أبو تريكة محلل قنوات Bein Sports: “حمدالله لاعب بطيء ولا يمتاز بالسرعات، وكان من الأفضل للاعبي المغرب رفع الكرات العرضية له للاستفادة من قدراته، اعتقد أن اللاعب سيصنع الفارق مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة”.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: ” يوسف النصيري أيضًا تمركزه لم يكن سليمًا طوال مباراة كرواتيا”.

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من كرواتيا، مع دفاع جيد من قبل لاعبي أسود الأطلس، حيث تعامل الحارس المغربي ياسين بونو مع الكثير من الكرات الكرواتية بشكل جيد ليُحافظ على نظافة شباك منتخب بلاده في الشوط الأول.

نقطة لـ منتخب المغرب

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس هجماته على مراحل متفرقة من أجل فك التكتل الدفاعي الكرواتي، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان تشكيل أسود الأطلس لـ مباراة كرواتيا مكونًا من : في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي – نصير المزراوي – نايف أكرد- غانم سايس

في خط الوسط: – سفيان لمرابط – سليم املاح – عز الدين أوناحي

في الهجوم: سفيان بوفال – حكيم زياش – يوسف النصيري.

أما تشكيل كرواتيا فكان : “ليفاكوفيتش – بيريسيتش – لوفرين – كوفاسيتش – كراماريتش – مودريتش – بروزوفيتش – سوسا – كفارديول – جورانوفيتش، فاليسيتش”.

 

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