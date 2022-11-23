أبو تريكة: حمدالله بطيء

أكد اللاعب المصري محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري السابق على أن منتخب المغرب لم ينجح في الاستفادة من قدرات اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في لقاء كرواتيا

وكان نجم نادي الاتحاد شارك لدقائق قليلة في مباراة كرواتيا في كأس العالم 2022، حيث انتهت بالتعادل السلبي.

حمدالله بطيء

وقال أبو تريكة محلل قنوات Bein Sports: “حمدالله لاعب بطيء ولا يمتاز بالسرعات، وكان من الأفضل للاعبي المغرب رفع الكرات العرضية له للاستفادة من قدراته، اعتقد أن اللاعب سيصنع الفارق مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة”.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: ” يوسف النصيري أيضًا تمركزه لم يكن سليمًا طوال مباراة كرواتيا”.

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من كرواتيا، مع دفاع جيد من قبل لاعبي أسود الأطلس، حيث تعامل الحارس المغربي ياسين بونو مع الكثير من الكرات الكرواتية بشكل جيد ليُحافظ على نظافة شباك منتخب بلاده في الشوط الأول.

نقطة لـ منتخب المغرب