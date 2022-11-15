أرقام بيتروس في دوري روشن

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، البرازيلي بيتروس واحدًا من أبرز المحترفين في دوري روشن السعودي.

أرقام بيتروس

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث شارك في 106 مباراة مع فريقي النصر والفتح، ونجح في استرداد الكرة 743 مرة، واعترض الكرة بشكل صحيح 99 مرة.

وقام بيتروس بـ6871 تمريرة بدقة وصلت إلى 89.3%، و103 تسديدة، وبلغت دقة التسديد 58.1%، فيما قام بـ88 مراوغة بنسبة تصل إلى 64.2%.

مسيرة مميزة

ولعب بيتروس في صفوف النصر خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2021، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2019 و2020، قبل أن ينضم إلى فريق الفتح في الميركاتو الشتوي الماضي.

وظهر النجم بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في التتويج بأكثر من لقب، وانضم إلى الفتح وتألق معه، ليكون من أبرز لاعبيه، ويُجدد عقده حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).