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أرقام بيتروس في دوري روشن

2022-11-15 الساعة 9:51
أرقام بيتروس في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، البرازيلي بيتروس واحدًا من أبرز المحترفين في دوري روشن السعودي.

أرقام بيتروس

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث شارك في 106 مباراة مع فريقي النصر والفتح، ونجح في استرداد الكرة 743 مرة، واعترض الكرة بشكل صحيح 99 مرة.

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بيتروس
النجم البرازيلي – المصدر @FatehClub

وقام بيتروس بـ6871 تمريرة بدقة وصلت إلى 89.3%، و103 تسديدة، وبلغت دقة التسديد 58.1%، فيما قام بـ88 مراوغة بنسبة تصل إلى 64.2%.

بيتروس
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

مسيرة مميزة

ولعب بيتروس في صفوف النصر خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2021، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2019 و2020، قبل أن ينضم إلى فريق الفتح في الميركاتو الشتوي الماضي.

وظهر النجم بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في التتويج بأكثر من لقب، وانضم إلى الفتح وتألق معه، ليكون من أبرز لاعبيه، ويُجدد عقده حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بيتروس لاعب النصر
النجم البرازيلي

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