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عاد لمنتخب بلاده بعد غياب 3 سنوات

أرقام حمدالله مع المغرب قبل المونديال

2022-11-14 الساعة 7:16
أرقام حمدالله مع المغرب قبل المونديال
المواطن - الرياض

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يعود المغربي عبدالرزاق حمدالله لتمثيل منتخب بلاده من جديد بعد انقطاع دام لـ 3 سنوات، منذ تواجده في معسكر أسود الأطلس قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وكانت أول مرة تم استدعاء فيها نجم نادي الاتحاد لتمثيل المنتخب المغربي في فبراير من عام 2012، بينما كانت آخر مرة تم استدعاؤه فيها في يونيو 2019.

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أرقام حمدالله

وخاض النجم المغربي 17 مباراة مع منتخب بلاده، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وفي وقت سابق، قرر حمدالله الذهاب إلى قطر، قبل بعثة المنتخب المغربي، وذلك استعدادًا للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2022.

وبحسب التقارير فإن اللاعب المغربي طلب إذن مدربه وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب للسفر إلى قطر قبل بعثة أسود الأطلس وهو ما رحب الركراكي بحسب موقع ” المنتخب”.

حمدالله مع منتخب المغرب

مجموعة منتخب المغرب 

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة، مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وسيخوض المنتخب المغربي أول مباراة له في مونديال قطر ضد منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.
حمدالله مع منتخب المغرب

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