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أرقام صادمة لـ حمدالله أمام كرواتيا

2022-11-23 الساعة 7:53
أرقام صادمة لـ حمدالله أمام كرواتيا
المواطن - محمد سمعه

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قدم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله أرقامًا صادمة، بعد أن شارك مع منتخب المغرب ضد كرواتيا اليوم في نهائيات كأس العالم خلال آخر 9 دقائق من الشوط الثاني من عمر المباراة.

ولم يلمس نجم المنتخب المغربي الكرة إلا مرتين فقط ولم يُقدم تمريرة مفتاحية أو يراوغ مراوغة واحدة صحيحة، بجانب عدم تسديده أي كرة على مرمى المنتخب الكرواتي.

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حمدالله يعود بعد 3 سنوات

وكان حمدالله لاعب نادي الاتحاد، عاد للمشاركة مع منتخب المغرب بعد غياب دام لـ 3 سنوات.

وفي سياق آخر، حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، إنجازًا فريدًا في مباراة المغرب ضد كرواتيا التي انتهت اليوم بالتعادل السلبي

وأصبح مودريتش في عمر الـ37 عامًا و75 يومًا أكبر لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا يُشارك في بطولة كأس العالم.

عبدالرزاق حمدالله

ملخص مباراة المغرب ضد كرواتيا

وكانت مباراة المغرب ضد كرواتيا متوسطة فنيًا، حيث خلت من الهجمات الخطيرة، إلا من تسديدات بعيدة من جانب لوكا مودريتش، في لقاء تألق خلاله ياسين بونو حارس المغرب بعد إنقاذه لفرصة هدف محقق مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس هجماته على مراحل متفرقة من أجل فك التكتل الدفاعي الكرواتي، ولكن دون جدوى.

المغرب وكرواتيا

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا كان احتل وصافة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد خسارته من المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين، بينما يُعد التأهل لدور ثمن النهائي في مونديال 1986 بالمكسيك، أفضل إنجاز للمنتخب المغربي.

 

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