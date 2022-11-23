أرقام صادمة لـ حمدالله أمام كرواتيا

قدم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله أرقامًا صادمة، بعد أن شارك مع منتخب المغرب ضد كرواتيا اليوم في نهائيات كأس العالم خلال آخر 9 دقائق من الشوط الثاني من عمر المباراة.

ولم يلمس نجم المنتخب المغربي الكرة إلا مرتين فقط ولم يُقدم تمريرة مفتاحية أو يراوغ مراوغة واحدة صحيحة، بجانب عدم تسديده أي كرة على مرمى المنتخب الكرواتي.

حمدالله يعود بعد 3 سنوات

وكان حمدالله لاعب نادي الاتحاد، عاد للمشاركة مع منتخب المغرب بعد غياب دام لـ 3 سنوات.

وفي سياق آخر، حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، إنجازًا فريدًا في مباراة المغرب ضد كرواتيا التي انتهت اليوم بالتعادل السلبي

وأصبح مودريتش في عمر الـ37 عامًا و75 يومًا أكبر لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا يُشارك في بطولة كأس العالم.

ملخص مباراة المغرب ضد كرواتيا