Icon

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين Icon ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد هدفيه في توتنهام

أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح

2022-11-07 الساعة 1:16
أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح
المواطن – متابعة

مواضيع ذات علاقة

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هدفي الريدز في شباك توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي مساء الأحد، ليقفز الريدز للمركز الثامن بـ 19 نقطة.

أرقام قياسية

ثنائية محمد صلاح في مرمى توتنهام تحمل الرقم 39 في مسيرته الكروية سواء على مستوى الأندية التي دافع عن ألوان قميصها أو على المستوى الدولي مع منتخب مصر، كما أن هدفي اليوم لمحمد صلاح أعلنوا عن أرقام قياسية جديدة للفرعون مو صلاح.

قد يهمّك أيضاً
Img

إلزام النصر بدفع 13 مليونًا لـ حمدالله!

Img

سولاري: أتمنى تأهل الأخضر بمونديال 2022

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ورفع محمد صلاح غلة أهدافه بشكل عام في مسيرته بالدوري الإنجليزي للرقم 126.

ذكرت شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن محمد صلاح سجل 125 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا رقم نيكولا أنيلكا اللاعب الفرنسي السابق.

أكدت أن 16 لاعبًا فقط في تاريخ المسابقة لديهم أهداف أكثر من هذين الاثنين.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

أصبح محمد صلاح على بعد هدفين من كيني دالجليش في ترتيب الهدافين التاريخيين لـ ليفربول، صلاح 170 دالجليش 172 ويحتل المركز الـ7.

كما أنه تخطى روبي كين أسطورة توتنهام ونيكولاس أنيلكا لاعب تشيلسي السابق، ووصل للهدف 126، بالمركز الـ16 بالهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...
السعودية اليوم

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...

السعودية اليوم
مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر
تكنولوجيا

مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر

تكنولوجيا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

السعودية اليوم
فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
الرياضة

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

الرياضة
التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة
السعودية اليوم

التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة

السعودية اليوم
عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة
السعودية اليوم

عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة

السعودية اليوم
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم
تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح
حصاد اليوم

تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح

حصاد اليوم