أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هدفي الريدز في شباك توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي مساء الأحد، ليقفز الريدز للمركز الثامن بـ 19 نقطة.

أرقام قياسية

ثنائية محمد صلاح في مرمى توتنهام تحمل الرقم 39 في مسيرته الكروية سواء على مستوى الأندية التي دافع عن ألوان قميصها أو على المستوى الدولي مع منتخب مصر، كما أن هدفي اليوم لمحمد صلاح أعلنوا عن أرقام قياسية جديدة للفرعون مو صلاح.

ورفع محمد صلاح غلة أهدافه بشكل عام في مسيرته بالدوري الإنجليزي للرقم 126.

ذكرت شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن محمد صلاح سجل 125 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا رقم نيكولا أنيلكا اللاعب الفرنسي السابق.

أكدت أن 16 لاعبًا فقط في تاريخ المسابقة لديهم أهداف أكثر من هذين الاثنين.

أصبح محمد صلاح على بعد هدفين من كيني دالجليش في ترتيب الهدافين التاريخيين لـ ليفربول، صلاح 170 دالجليش 172 ويحتل المركز الـ7.

كما أنه تخطى روبي كين أسطورة توتنهام ونيكولاس أنيلكا لاعب تشيلسي السابق، ووصل للهدف 126، بالمركز الـ16 بالهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.