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أسباب انخفاض أسعار العقار مع رفع الفائدة

2022-11-03 الساعة 1:22
أسباب انخفاض أسعار العقار مع رفع الفائدة
المواطن - الرياض

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تساءل أنس الراجحي، المهتم بتوعية المستثمر في تداول، عن أسباب انخفاض أسعار العقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال الراجحي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: لماذا أسعار الأصول وعلى رأسها العقار تنخفض عندما ترتفع أسعار الفائدة بشكلٍ كبير؟

الأسباب

وأوضح الراجحي الأسباب وراء انخفاض العقارات مع ارتفاع سعر الفائدة وهي:

– انخفاض السيولة النقدية المسؤولة عن شراء هذه الأصول.

– انخفاض رغبة الأفراد والشركات لطلب التمويل نظرًا لارتفاع كلفتها.

– توجه بعض المستثمرين لشراء سندات أو إيداع أموالهم في البنوك بدلًا من شراء العقارات والأسهم.

رفع سعر الفائدة

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متوافقًا مع توقعات الأسواق لكبح التضخم، حيث توالت البنوك الخليجية على إثرها في رفع سعر الفائدة، وعلى رأسها المملكة والإمارات والبحرين والكويت وقطر، وسط توقعات بزيادات محتملة.

 

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