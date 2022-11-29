أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫90022 مقابل الريال الواحد 0٫25639

الدولار: 3٫75751 مقابل الريال الواحد 0٫26613

درهم إماراتي: 1٫02298 مقابل الريال الواحد 0٫97754

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59997

دينار أردني:5٫29980 مقابل الريال الواحد 0٫18869

دينار كويتي: 12٫21470 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني: 9٫96547 مقابل الريال الواحد 0٫10035

الريال القطري: 2٫51924 مقابل الريال الواحد 0٫96899

الدرهم المغربي: 0٫34963 مقابل الريال الواحد 2٫86013

الجنيه المصري: 0٫15292 مقابل الريال الواحد 6٫53896