أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم كالتالي:
اليورو: 3٫90022 مقابل الريال الواحد 0٫25639
الدولار: 3٫75751 مقابل الريال الواحد 0٫26613
درهم إماراتي: 1٫02298 مقابل الريال الواحد 0٫97754
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59997
دينار أردني:5٫29980 مقابل الريال الواحد 0٫18869
دينار كويتي: 12٫21470 مقابل الريال الواحد 0٫08187
دينار بحريني: 9٫96547 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري: 2٫51924 مقابل الريال الواحد 0٫96899
الدرهم المغربي: 0٫34963 مقابل الريال الواحد 2٫86013
الجنيه المصري: 0٫15292 مقابل الريال الواحد 6٫53896