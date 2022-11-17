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أبرزهم سعد الصالح

أسماء ستغيب عن طاش ماطاش القادم

2022-11-17 الساعة 12:39
أسماء ستغيب عن طاش ماطاش القادم
المواطن - الرياض

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بعد الإعلان عن عودة المسلسل الأشهر “طاش ماطاش” بعد غياب 10 سنوات، يترقب المتابعون مشاهدة جميع أبطاله وعلى رأسهم النجمان ناصر القصبي وعبدالله السدحان، والعديد من الأسماء التي لا زالت حاضرة في أذهان المشاهدين.

أبرز الغائبين

لكن هذه العودة يغيب عنها فنانون ارتبطت أسماؤهم بالمسلسل الشهير، ومن أبرز الغائبين الفنان سعد الصالح الذي وافته المنية في الثالث والعشرين من شهر يوليو 2017، وعرف الصالح بقربه من الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان ومشاركاته في عدد كبير من أجزائه.

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كما يغيب أيضًا الفنان القدير عبدالعزيز الحماد صاحب الحضور اللافت على مستوى الدراما وأحد رواد الحركة الفنية بالمملكة، والذي شارك في طاش ماطاش في كثير من حلقاته.

يذكر أن الحماد قد وافته المنية في العام 2010م، ويأتي غياب المخرج عبدالخالق الغانم الذي شارك بإخراج أكثر من 15 جزءًا من طاش ماطاش هو الأبرز حيث كان الأقرب للثنائي القصبي والسدحان ومن جميع طاقم العمل والذي رحل عن الدنيا في العام 2021.

أدوار مميزة

ومن الأسماء البارزة الغائبة الفنان القدير جعفر الغريب الذي شارك في 5 أجزاء من المسلسل وقدم أدوارًا مميزة وكانت وفاته في العام الحالي 2022.

وآخر الراحلين الفنان خالد سامي، الذي كان له حضور خاص مع الفنانين القصبي والسدحان في بداياتهم، وشارك في نحو 5 من أجزاء طاش بحلقات متعددة، وكان رحيله في العام الحالي 2022.

الفنان محمد المفرح والذي اشتهر بـ”أبو مسامح” يعد من أوائل من قدم العديد من الأعمال والمشاهد التوعوية منذ انطلاق البث التجريبي للتلفزيون السعودي، والذي جسد شخصية “أبو مسامح” الشخصية القريبة من أفئدة السعوديين، وكان قد شارك في عدد من أجزاء طاش، توفي في العام 2018.

ولا ننسى أحد أشهر كتاب الأعمال التلفزيونية، الدكتور عبدالرحمن الوابلي الذي كتب العديد من حلقات طاش ما طاش وكان خبر وفاته حينها في العام 2016 قد أثر كثيرًا على القصبي والسدحان.

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