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على جزيرة سومبا

أشجار راقصة وكأنها من كوكب آخر

2022-11-13 الساعة 10:45
أشجار راقصة وكأنها من كوكب آخر
المواطن - متابعة

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تُعد أشجار المانغروف ذات الشكل الفريد، والتي يُطلق عليها اسم “الأشجار الراقصة” من بين أبرز ما ستجده على جزيرة سومبا النائية في إندونيسيا ، إذ تبدو وكأنها تتمايل على الأنغام الصادرة من نسمات الرياح.

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أفضل المواقع السياحية

ورغم المياه الفيروزية الجذابة والرمال البيضاء التي يتمتع بها شاطئ “والاكيري”، الذي يُعد أحد أفضل المواقع السياحية في جزيرة سومبا، إلا أنّه ليس ما يجذب السياح إلى هذه الجنة الاستوائية، بل العشرات من أشجار المانغروف غريبة الشكل التي تصطف على الشاطئ، إذ بعضها يبدو وكأنه مجمّد في وضعية راقصة.

وحرص مصور المناظر الطبيعية، دانيال كوردان، على تخليد هذه المناظر العجيبة بسلسلة مذهلة بعنوان “الأشجار الراقصة” خلال زيارته شاطئ “والاكيري” في عام 2019.

وأوضح كوردان أنّ شاطئ “والاكيري” يُعد وجهة نائية نقية تقع بشرق جزيرة سومبا، برماله البيضاء ومياهه الفيروزية، وبالطبع أشجار المانغروف “الراقصة”، وفقا لموقع CNN بالعربية.

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