أطعمة مفيدة لمصابي ارتفاع دهون الدم

وجه . عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصيحة مهمة للمصابين بارتفاع دهون الدم.

نصيحة مهمة

وأوضح د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أنه يجب على المصابين بارتفاع دهون الدم استبدال الأطعمة التالية بأخرى مفيدة كالتالي:

أطعمة صحية

• اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء

• صفار البيض ببياض البيض

وشدد د. الذيابي على أهمية تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف وتقليل الحليب كامل الدسم والأجبان والزبدة.