أطعمة مفيدة لمصابي ارتفاع دهون الدم

الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟
وجه . عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصيحة مهمة للمصابين بارتفاع دهون الدم.
وأوضح د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أنه يجب على المصابين بارتفاع دهون الدم استبدال الأطعمة التالية بأخرى مفيدة كالتالي:
• اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء
• صفار البيض ببياض البيض
وشدد د. الذيابي على أهمية تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف وتقليل الحليب كامل الدسم والأجبان والزبدة.