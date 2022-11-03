ألمانيا: السعودية تريد بناء مستقبل صديق للمناخ

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أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية دينيس كوميتات، بدور المملكة الرئيسي في تحول الطاقة العالمي بوصفها مصدرًا مؤثرًا للنفط.
وأضاف كوميتات في حوار خاص لـ”العربية”، أمس الأربعاء، أن المملكة تسعى للعمل على بناء مستقبل صديق للمناخ ومثالًا على ذلك “المبادرة الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الخضراء”، بالإضافة إلى تركيزها المتزايد على إنتاج الهيدروجين.
وفي سياق متصل، تدعم ألمانيا هذا التوجه من خلال مكتب الهيدروجين في الرياض، في الوقت الذي يتطلب فيه التكاتف من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وإحراز تقدم جوهري في “مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ” COP27 وما بعده، من أجل وقف الاحترار العالمي، الذي تسبب فيه الإنسان، والذي يُمثل تهديدًا لبقاء الإنسانية.