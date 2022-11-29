Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع توقعات باستمرار الحالة

أمطار الخير تجري السيول بمنطقة المدينة المنورة

2022-11-29 الساعة 3:12
أمطار الخير تجري السيول بمنطقة المدينة المنورة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

سيول العلا

وشهدت قرية قاع الحاج بمدينة العلا أمطارًا غزيرة، حيث أظهر مقطع فيديو جريان السيول والأودية بالمنطقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الرياضة: أبارك للمنتخب المغربي الشقيق الانتصار على بلجيكا

Img

موعد مباراة هولندا ضد قطر والتشكيل المتوقع

أمطار على المدينة

من جانبه، أكد المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بالفعل هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، على منطقة تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها، لافتًا إلى أن الأمطار لا تزال مستمرة على هذه المناطق.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مركز الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.

تنبيه الدفاع المدني

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخِّي الحيطة والحذر بشأن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم غد الأربعاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم