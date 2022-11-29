أمطار الخير تجري السيول بمنطقة المدينة المنورة

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هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
وشهدت قرية قاع الحاج بمدينة العلا أمطارًا غزيرة، حيث أظهر مقطع فيديو جريان السيول والأودية بالمنطقة.
سيول #العلا قاع الحاج اليوم
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/UFpUlfe39X
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
من جانبه، أكد المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بالفعل هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، على منطقة تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها، لافتًا إلى أن الأمطار لا تزال مستمرة على هذه المناطق.
وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن مركز الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على الأجزاء الجنوبية من تبوك والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، والأجزاء الشرقية من محافظة ينبع، ولا يستبعد تأثر المدينة المنورة كمدينة بالسحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخِّي الحيطة والحذر بشأن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم غد الأربعاء.