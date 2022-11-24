أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الخميس، عن وجود منخفض جوي قادم من الشمال بالإضافة لعناصر ساهمت في سقوط الأمطار بغزارة في جدة.

مستمرة للغد

وأضح القحطاني، خلال مداخلة لبرنامج ” يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الأمطار أثرت على منطقة مكة المكرمة بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من مناطق المملكة، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى يوم الغد لكنها قد تكون أقل، لافتًا إلى وجود متابعة دورية.

تحذير جوي

كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.