أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الخميس، عن وجود منخفض جوي قادم من الشمال بالإضافة لعناصر ساهمت في سقوط الأمطار بغزارة في جدة.
متحدث الأرصاد: أمطار جدة سببها منخفض جوي قادم من الشمال، وسوف تستمر معنا حتى يوم الغد؛ لكنها قد تكون أقل من اليوم @qhussin1@PmeMediacen@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h9dDJ41CIjقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2022
وأضح القحطاني، خلال مداخلة لبرنامج ” يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الأمطار أثرت على منطقة مكة المكرمة بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من مناطق المملكة، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى يوم الغد لكنها قد تكون أقل، لافتًا إلى وجود متابعة دورية.
كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.