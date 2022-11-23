أمطار رعدية غزيرة على جدة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار رعدية غزيرة على حي الخمرة جنوب محافظة جدة.

وأظهر مقطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة على حي الخمرة في جدة، فضلًا عن الغيوم والسحاب الذي يملأ السماء.

بشرى لأهل جدة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع في وقت سابق، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة، مبشرًا أهل جدة بالعيش في أيام ممطرة وجميلة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك فرصة سيول تمتد على الشمالية وحائل والجوف وتبوك”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “يا أهل جدة وينبع أبشروا بالخير والأمطار متوقع أن تعيشوا أيامًا جميلة وممطرة”.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.