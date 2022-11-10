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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

2022-11-10 الساعة 8:54
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.

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