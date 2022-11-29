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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 6 مناطق

2022-11-29 الساعة 8:26
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 6 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل الى 50كم /ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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