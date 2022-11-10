أمطار غزيرة وبرد كثيف على المدينة المنورة

وثق مواطنون، تساقط برد كثيف على مناطق المدينة المنورة.

وتساقطت الأمطار مصحوبة بحبات البرد بشكل هائل، كما غطت الطرق والأودية.

تراكم حبات البرد

وأظهرت مقاطع الفيديو على موقع تويتر، اليوم الخميس، تراكم حبات البرد التي كست الطرق باللون الأبيض.

وتشهد المملكة اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسط استعدادات الهيئات والجهات المختصة.