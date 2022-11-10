أمطار غزيرة وبرد كثيف على المدينة المنورة

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وثق مواطنون، تساقط برد كثيف على مناطق المدينة المنورة.
ماشاء الله تبارك الرحمنقد يهمّك أيضاً
امطار غزيره غرب الحناكية شرق #المدينه_المنوره
10 نوفمبر 2022 pic.twitter.com/xD4Uh4SnsD
— فهد الطهيفاني (@f_ahad27) November 10, 2022
وتساقطت الأمطار مصحوبة بحبات البرد بشكل هائل، كما غطت الطرق والأودية.
وأظهرت مقاطع الفيديو على موقع تويتر، اليوم الخميس، تراكم حبات البرد التي كست الطرق باللون الأبيض.
وتشهد المملكة اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسط استعدادات الهيئات والجهات المختصة.