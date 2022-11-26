أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان

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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات في منطقة جازان إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة.
ونبهت قوات أمن الطرق عبر حسابها بموقع “تويتر”، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍ من (جازان-بيش)، من أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار رعدية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، معربة عن أملها في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، أنه على الراغبين في السفر بمركباتهم التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد وجهة الرحلة، وفحص المركبة ومصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
ودعت الإدارة المسافرين إلى فحص الإطار الاحتياطي ووجود أدوات تغيير – عند الضرورة – وأخذ قسط من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها، إضافة إلى أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة وخرائط الطرق لاستخدام البدائل في الحالات الطارئة.