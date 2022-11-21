أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة الأرجنتين

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حرص مشجعو المنتخب السعودي على غناء أهازيج التشجيع الخاصة بهم في مقر البيت السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل مواجهة منتخب الأرجنتين غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمونديال.
فعاليات جماهيرية وأجواء رائعة للجمهور السعودي بالبيت السعودي@SaudiNT @saudiFF#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/TBfm4IxhFhقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
وعرض الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” القطرية عبر “تويتر” مجموعة من مشجعي الأخضر وهم يرددون الأهازيج التشجيعية الخاصة بهم قبل مواجهة منتخب التانجو غدًا.
وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.
كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” المعلق السعودي مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.
وينطلق المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.