أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة الأرجنتين

حرص مشجعو المنتخب السعودي على غناء أهازيج التشجيع الخاصة بهم في مقر البيت السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل مواجهة منتخب الأرجنتين غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمونديال.

وعرض الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” القطرية عبر “تويتر” مجموعة من مشجعي الأخضر وهم يرددون الأهازيج التشجيعية الخاصة بهم قبل مواجهة منتخب التانجو غدًا.

تاريخ الأخضر أمام المنتخبات اللاتينية

وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

القنوات الناقلة للقاء

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.