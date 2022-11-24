أهم عروض الجمعة البيضاء بالمملكة

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يستعد المتسوقون بالمملكة وحول العالم لانطلاق فعاليات يوم الجمعة البيضاء الذي يصادف هذا العام في 25 نوفمبر 2022.
ورغم اختلاف التسميات التي تطلق على هذا اليوم حسب دول العالم، يتمثل القاسم المشترك بينهما بتحقيق المتاجر في العالم لمبيعات قياسية، بفعل التنزيلات على أسعار مختلف المنتجات.
وحدد موعد الجمعة البيضاء في المملكة في آخر أسبوع من شهر نوفمبر، الذي يوافق يوم 25 نوفمبر الجاري والموافق 1 من شهر جمادى الأول 1444 هجرية.
وتنخفض الأسعار في هذا اليوم، قد تصل إلى نصف السعر على جميع الماركات العالمية والمحلية في المتاجر الإلكترونية، وأيضًا المحلات التجارية .
وتعد هذه فرصة لن تعوض للمواطنين لتوفير الكثير من العملات النقدية للمواطنين في المملكة، بالإضافة إلى محاربة الغلاء المنتشر، ويتم عرض أفضل الماركات في هذا اليوم والأجهزة الحديثة والأثاثات الفخمة، وبعض المنتجات التي لا يستغنى عنها أي مواطن.
هناك العديد من المتاجر الإلكترونيات الشهيرة والمعروفة بالمملكة، والتي تقدم خصومات خاصة وباقات تخفيضات في الجمعة البيضاء ، ومن أشهر المتاجر التي تقدم العروض ما يلي:
متجر وول مارت.
أفضل متجر شراء.
متجر الهدف.
متجر Very.co.uk.
متجر جون لويس.
متجر أرغوس.
متجر جوميا.
متجر السوق.
موقع أمازون.
موقع أناس.
موقع آيكيا.
موقع الكوبون.
موقع نون.
متجر شي إن.
من المفترض أن تبدأ تخفيضات وخصومات الجمعة البيضاء في السعودية وتنتهي في اليوم التالي، ولكن في أغلب الأحيان، تواصل المتاجر والشركات الإعلان عن الصفقات والخصومات لمدة يومين أو أكثر بعد الجمعة البيضاء، وتختلف من شركة إلى شركة، ولكن في العادة تنتهي عروض الجمعة البيضاء في جميع الفروع تقريبًا في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.