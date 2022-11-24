أوروغواي تتعادل سلبيًا مع نمور كوريا

تعادلت كوريا الجنوبية مع الأوروغواي، في افتتاح المجموعة الثامنة والأخيرة من بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وبحسب سكاي نيوز، لم يستطع أي من نجوم المنتخبين، وعلى رأسهم هيونج مين سون الكوري، ولويس واريز الأوروغواياني، من فك الاشتباك، خلال مباراة كوريا الجنوبية والأوروغواي، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ليلة الخميس.

لقاء متكافئ

تبادل المنتخبان الفرص والسيطرة على اللقاء، على الرغم أن فرص منتخب أوروغواي كانت أكثر خطورة، لكن اللقاء كان متكافئًا بشكل عام.

وكاد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي حسم اللقاء لأوروغواي، بتسديدة صاروخية ضربت القائم، في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفي نفس المجموعة، يواجه منتخب البرتغال المدجج بالنجوم، منتخب غانا، الذي يعد “الحلقة الأضعف” في المجموعة الأخيرة بالمونديال.