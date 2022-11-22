أول مطلب من رينارد قبل مواجهة بولندا

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مطلبه وذلك بعد الفوز على الأرجنتين، وقبل مواجهة منتخب بولندا السبت المقبل في كأس العالم قطر 2022.
وقال رينارد عبر حسابه في “تويتر” : ” مبروك لكل اللاعبين ولكل أعضاء فريقي، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي، مطلبي منهم هو دعمنا في المباراة المقبلة”.
المنتخب السعودي، يواجه بولندا السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية.
وفي وقت سابق، احتفل لاعبو الأخضر بالفوز على الأرجنتين مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك في غرفة خلع الملابس في ملعب ” لوسيل”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يحتفل مع اللاعبين، حيث قاموا برفعه على الأعناق والاحتفال معه عقب الفوز التاريخي على راقصي التانجو بنتيجة 2-1.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” بعد المباراة: : ” الحمد لله، ألف مبروك يا أبطال، مبروك للوطن وقيادته، أداء مميز وفوز تاريخي”.
وكان وزير الرياضة احتفل مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدرجات ملعب لوسيل، بعد ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.
وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” بعد فوز السعودية على الأرجنتين : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.