أول مطلب من رينارد قبل مواجهة بولندا

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مطلبه وذلك بعد الفوز على الأرجنتين، وقبل مواجهة منتخب بولندا السبت المقبل في كأس العالم قطر 2022.

تعليق هيرفي رينارد

وقال رينارد عبر حسابه في “تويتر” : ” مبروك لكل اللاعبين ولكل أعضاء فريقي، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي، مطلبي منهم هو دعمنا في المباراة المقبلة”.

المنتخب السعودي، يواجه بولندا السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية.

وزير الرياضة يحتفل مع اللاعبين

وفي وقت سابق، احتفل لاعبو الأخضر بالفوز على الأرجنتين مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك في غرفة خلع الملابس في ملعب ” لوسيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يحتفل مع اللاعبين، حيث قاموا برفعه على الأعناق والاحتفال معه عقب الفوز التاريخي على راقصي التانجو بنتيجة 2-1.