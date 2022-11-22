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بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

أول مطلب من رينارد قبل مواجهة بولندا

2022-11-22 الساعة 7:59
أول مطلب من رينارد قبل مواجهة بولندا
المواطن - الرياض

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كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مطلبه وذلك بعد الفوز على الأرجنتين، وقبل مواجهة منتخب بولندا السبت المقبل في كأس العالم قطر 2022.

تعليق هيرفي رينارد 

وقال رينارد عبر حسابه في “تويتر” : ” مبروك لكل اللاعبين ولكل أعضاء فريقي، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي، مطلبي منهم هو دعمنا في المباراة المقبلة”.

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المنتخب السعودي، يواجه بولندا السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية - مونديال قطر

وزير الرياضة يحتفل مع اللاعبين

وفي وقت سابق، احتفل لاعبو الأخضر بالفوز على الأرجنتين مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك في غرفة خلع الملابس في ملعب ” لوسيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يحتفل مع اللاعبين، حيث قاموا برفعه على الأعناق والاحتفال معه عقب الفوز التاريخي على راقصي التانجو بنتيجة 2-1.

فرحة وزير الرياضة مع لاعبي الأخضر

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” بعد المباراة: : ” الحمد لله، ألف مبروك يا أبطال، مبروك للوطن وقيادته، أداء مميز وفوز تاريخي”.

وكان وزير الرياضة احتفل مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدرجات ملعب لوسيل، بعد ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” بعد فوز السعودية على الأرجنتين : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.

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