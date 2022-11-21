أول موازنة لليونان منذ 12 عامًا بدون وصاية الدائنين

كشف وزير المالية اليوناني، خريستوس ستاكوراس، أن الحكومة اليونانية، قدمت الاثنين إلى البرلمان مشروع موازنة تاريخيًّا لعام 2023؛ لأنه سيكون الأول بدون وصاية الدائنين للبلاد منذ 12 عامًا.

موازنة تاريخية

من المعروف أن اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018، لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها؛ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين كانا يراقبان عن كثب تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية.

وقال الوزير خريستوس ستاكوراس أمس الأحد، لوكالة الأنباء اليونانية: “إنها موازنة تاريخية تؤكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي”.

لكن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

نسبة النمو

ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8بالمائة من اجمالي الناتج المحلي العام المقبل، في خفض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر وراهنت على معدل 2.1 بالمائة.

وأفاد الوزير في البرلمان “من الواضح أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية”، مسلطًا الضوء على “استمرار الحرب في أوكرانيا” و”شروط إمدادات الغاز في أوروبا” و”السياسة النقدية الأوروبية”.